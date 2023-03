Fleur d'Eden

Poser des mots sur ses maux, exprimer le tourbillon d'émotions qui fait rage à l'intérieur de lui, voilà à quoi sert l'écriture pour Laye Arafan Kaba. Elle le soulage, le libère, elle est un exutoire. Tous ses espoirs, ses tourments, ses amours s'entremêlent et se fondent les uns dans les autres en une véritable tempête que seule l'écriture semble pouvoir apaiser. Ensorcelé par son amour envers sa moitié, la vie et l'Afrique, le doute persiste néanmoins. Que dire du racisme, de l'ingratitude envers la terre, mais également de la crainte de l'abandon par l'être aimé ? Malgré un optimisme marqué, le poète est conscient des vices de notre monde et se sert de sa plume pour les exposer et tenter de les déconstruire.