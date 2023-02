Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit de Long Island, un petit monde gravite autour de l'école bilingue : les mères délurées organisent des garden-parties, les pères, souvent absents, suivent de loin les affaires de la vie courante, les couples se font et se défont tandis que les enfants préparent le spectacle de fin d'année. Tous ont pour coqueluche Sarah, la professeure de chant, célèbre pour ses comédies musicales extravagantes. Jusqu'au jour où, par accident, elle bouleverse leurs vies et la sienne, à jamais. Ce roman lumineux, où l'émotion affleure à chaque page, explore la manière dont chacun, témoin, victime ou coupable, surmonte l'irrémédiable. Un roman si sombre et si vibrant d'humanité, c'est rare. Elle. Excellemment construit, acerbe. Emilie de Turckheim relève les aspérités d'une communauté altérée et bouleversante. Page des libraires.