A l'école des mauvaises réputations

A l'adolescence, l'intégration de l'élève dépend de sa réputation, des jugements du groupe à son égard. Les attentes sont très différentes pour les filles et pour les garçons. A cet âge de la vie conformiste, dire qu'un ou une élève "a une réputation" signifie qu'il ou elle a une "mauvaise" réputation, qui en fait potentiellement la cible de harcèlement. Ce livre analyse les circonstances d'émergence du harcèlement en milieu scolaire et en ligne, une situation dans laquelle les élèves subissent des agressions répétées et ne sont plus en mesure de se défendre. Cette étude porte sur la manière dont les réputations façonnent les relations au collège et exposent les élèves à des risques. Elle repose sur une enquête qualitative dans quatre collèges franciliens de 2016 à 2018, menée à la fois en présentiel (ethnographie, entretiens) et en ligne (sur Snapchat et Instagram), et sur une enquête quantitative (questionnaire original et une base de données de l'Education nationale).