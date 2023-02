L'amour médecin. Un témoignage lumineux pour un autre regard sur la maladie, la santé, la vie

A l'âge de 7 ans, Emmanuelle Soni-Dessaigne accompagne son oncle vers la mort et prend conscience que le sens de sa vie est de soigner les autres, de les accompagner dans leurs souffrances pour tenter de les apaiser. Devenue jeune adulte, elle est déclarée par la médecine occidentale en préménopause et stérile à moins de 30 ans. Elle décide alors de partir en Inde pour suivre une cure ayurvédique qui lui permet de se reconnecter à sa nature profonde. Véritable électrochoc, elle décide de se consacrer, avec le médecin du centre où elle est soignée, à faire connaître l'amour médecin. Elle en est certaine : une nouvelle voie s'ouvre pour la médecine de demain : celle qui va traiter ses patients avec humanité, au-delà du symptôme et en le reconsidérant d'un point de vue holistique.