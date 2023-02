Les perles de sagesse de ma mère. Petites et grandes leçons de vie à savourer et à partager

La perle est dans le regard de celui qui la voit et la fait sienne. Les perles de sagesse contenues dans ce petit livre sont simples, concises, pratiques et elles allient profondeur et légèreté. Chacune crée une résonance de vérité si simple et accessible. L'auteure a répertorié pour vous une quarantaine de ces perles qu'elle a regroupées en sept grands thèmes : l'infini possible, trouver les cadeaux, l'acceptation de ce qui est, l'écoute de soi, la communication, la parentalité et le lien parent-enfant, le plaisir, l'humour et la légèreté. Un véritable petit trésor ! L'intention de ce livre est de partager ces pépites de sagesse pour que chacune puisse sentir comment chaque perle résonne et se l'approprier. Ce livre se veut aussi une invitation à répertorier, célébrer et partager les perles de sagesse que chacune a reçues de sa propre mère, ou de toute autre figure d'attachement ou personnes qui ont compté et contribué dans sa vie. Il se veut aussi une invitation à transmettre nos propres perles de sagesse, issues de notre expérience, de notre chemin de conscience et de guérison. Que ce petit livre contribue à ce qu'une vague de partage de perles de sagesse déferle en douceur dans nos vies pour nous enrichir mutuellement.