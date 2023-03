Morphogenèse. Donner lieu au patrimoine originaire, avec Arno Stern et Pascal Quignard

L'originaire fait signe. Il fait signe dans les découvertes scientifiques, dans l'art, dans les rêves, dans la langue littéraire, dans l'amour, dans le jeu des enfants, dans la vie sauvage. Comment accueillir ces traces dont la manifestation précède le logos (le langage de la raison) et les sciences régies par le logos ? Les ouvrages d'Arno Stern d'une part, ceux de Pascal Quignard d'autre part, déclinent dans toute son amplitude la question de la morphogenèse, la naissance des formes envisagée sous l'angle de la sémiologie (Stern) et du rêve (Quignard). L'ouvrage collectif, auquel contribuent entre autres Catherine Dolto, Emmanuel Anati, François Farges, Geneviève Hag, Miguel Barcelo, offre une méditation interdisciplinaire à l'intersection de la paléontologie, de l'embryologie, de la psychanalyse, des sciences du langage, de la danse, de la peinture et de la littérature, et s'interroge sur les conditions d'accueil et d'expression du patrimoine originaire.