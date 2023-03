À la recherche de l'homme sauvage

Depuis sa plus tendre enfance, Augustin est passionné par l'archéologie et la grande aventure. Devenu adulte, c'est tout naturellement qu'il se consacre à la recherche au sein d'un laboratoire de paléontologie à Paris. Pour lui, les fossiles qu'il étudie ne sont pas que des bouts d'os changés en pierre ! Quelque part, il le sait, un homme sauvage a survécu qui vit et respire le même air que lui...