Alors qu'elle doit se cacher dans la boutique de son père pour concocter ses précieuses potions, incomprise par son entourage, Yzma a toujours su qu'elle était faite pour plus. Bien plus. Mais elle a tout prévu... grâce à sa ressemblance frappante avec la fille de l'Impératrice, et à sa capacité à reconnaître tous les poisons, Yzma devient officiellement la goûteuse et la doublure de la princesse Yatzil. Commence alors une vie de luxe au palais, où Yzma échafaude un plan pour acquérir de plus en plus de pouvoir... Mais ce plan tourne mal lorsqu'elle est enlevée par Ez, le prince héritier du royaume de Cartacas, pauvre, mais d'une beauté ravageuse. Malgré elle, Yzma découvre qu'elle est en train de tomber amoureuse. Ez lui brisera-t-il le coeur lorsqu'il apprendra qu'elle n'est pas la vraie princesse ? Ou bien est-ce elle qui choisira le pouvoir plutôt que l'amour ?