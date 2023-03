Warhammer 40 000. L'aube de feu Tome 5 : Le Royaume de Fer

Le groupe de bataille Praxis, affaibli par la guerre, parvient sur le monde-chevalier de Kamidar, gouverné par la Reine de Fer Orlah, afin de lui restituer sa fille et héritière, tombée au combat au nom de Guilliman. En réalité, la tâche de l'Imperium est double : dépouiller Kamidar de ses ressources afin de réapprovisionner l'armada en difficulté, et préparer le Protectorat de Fer à intégrer la ligne défensive d'Anaxian, un rempart crucial pour la Croisade Indomitus. Mais Kamidar a survécu de nombreuses années sans aide de l'Imperium et ce qui aurait dû être une simple réunification entre alliés devient rapidement en une vicieuse querelle... Alors que la dissension dresse les âmes loyales les unes contre les autres, les agents d'Abaddon agissent dans l'ombre, cherchant à manipuler ce fossé grandissant pour achever leurs propres fins. L'Imperium pourra-t-il se reprendre avant qu'il ne soit trop tard, ou la Main d'Abaddon triomphera-t-elle, en stoppant net la reconquête du Fils de la Vengeance ?