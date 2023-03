The Avengers. 100 collectible comic book cover postcards

Arfait pour les fans de Marvel de tous âges, ce coffret de 100 cartes postales à collectionner rend hommage aux Avengers à travers les couvertures de leurs aventures préférées. 60 ANS DES AVENGERS : Célébrez les 60 ans des héros les plus puissants de la Terre avec des couvertures allant de leur première apparition en tant qu'équipe dans Avengers #1 en 1963 aux meilleures couvertures actuelles. PERSONNAGES FAVORIS : Retrouvez les héros et les méchants les plus appréciés de l'histoire de la bande dessinée, ainsi que des personnages classiques et nouveaux, dont Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, the Vision, Scarlet Witch, Hulk, Ant-Man, Black Panther, Falcon, She-Hulk, Captain Marvel, Kang, Thanos, Ultron, Hydra, Loki, et bien d'autres. ART AMAZANT : Chaque carte postale représente une couverture de comics différente, réalisée par les artistes préférés des fans. FORMAT DE HAUTE QUALITE : Présentées dans une superbe boîte avec un ruban en satin, ces cartes postales sont idéales pour envoyer à des amis et sont suffisamment luxueuses pour que tout collectionneur puisse les garder et les exposer.