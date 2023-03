"Je l'affirme haut et fort : les mots peuvent tuer". Louise a quitté Toulouse pour une carrière loin des siens, à Singapour. En 2018, le jour de son anniversaire, alors qu'elle guette l'arrivée du premier texto, les mots de son père rompent la quiétude de la nuit. Liane, sa petite soeur, celle avec laquelle elle rêvait de parcourir le monde, a été retrouvée suicidée dans son studio. Passé la déflagration de l'annonce, Louise n'a qu'une obsession : retracer les derniers mois de la vie de Liane pour comprendre ce qui l'a menée à ce geste définitif. Ce qu'elle va découvrir, jamais elle n'aurait pu l'imaginer. Ce roman est inspiré d'une histoire vraie. A partir d'archives policières et du journal intime de sa soeur, Louise a remonté le fil de la tragédie. Cette tragédie porte un nom : harcèlement scolaire. Liane rêvait de devenir criminologue et écrivaine. Ce livre lumineux écrit à quatre mains, c'est le sien, Le Livre de Liane, pour dire la souffrance, les silences, la solitude. Célébrer aussi : la dignité et le sens du combat des victimes qu'on entend ici à travers sa voix. A propos de l'autrice Diplômée de l'ESSEC, Agathe Lemaitre partage dans ce roman l'histoire de sa famille et s'engage contre un fléau qui touche chaque année plus de 700 000 jeunes. Pour s'opposer au silence, venir en aide aux victimes de harcèlement et, collectivement, se reconstruire plus fort.