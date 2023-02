John von Neumann, l'homme qui venait du futur. Biographie de l'un des plus grands génies du siècle

Né à Budapest au début du 20e siècle, von Neumann est l'un des scientifiques les plus influents de l'histoire. Véritable génie, il a suscité l'admiration partout où il est passé. Ses collègues disaient qu'il avait le cerveau le plus rapide de la planète. Beaucoup estimaient même qu'il était plus intelligent qu'Albert Einstein, son collègue à Princeton, qui le considérait comme un extra-terrestre. Il serait presque vain de dresser la liste des sujets sur lesquels John von Neumann a travaillé et de ceux dans lesquels il a permis des avancées certaines, voire a agi en pionnier : découverte de l'ADN, théorie des jeux, théorie des ensembles, mécanique quantique, économie, géopolitique, sans parler de ses travaux sur l'intelligence artificielle qui préfigurent l'informatique actuelle, au point que "l'architecture de von Neumann" est encore à ce jour la base du fonctionnement de la plupart des ordinateurs. Sans ces innovations, le monde ne serait pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Malgré des contributions fondamentales à ces disciplines aussi nombreuses qu'éclectiques, John von Neumann n'a jamais atteint la notoriété de scientifiques comme Albert Einstein ou Richard Feynman. Claire et passionnante, la biographie d'Ananyo Bhattacharya vient réparer cette erreur et rend enfin justice à cette figure étonnante et légendaire des sciences.