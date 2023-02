All this time

Kyle et Kimberly forment le couple phare du lycée. Le jour où Kimberly annonce à Kyle sa décision de rompre, le monde du jeune homme s'effondre. Bouleversé, il perd le contrôle de sa voiture et se réveille le lendemain, à l'hôpital. Kimberly est morte. Il a tout perdu, même le goût de vivre. Jusqu'à rencontrer Marley, dans les couloirs de l'hôpital. La jeune fille est également en deuil, et porte une culpabilité qui l'écrase. Ensemble, les deux adolescents tentent de se reconstruire. Mais les apparences sont trompeuses, et le nouvel équilibre de Kyle pourrait bien ne pas résister à l'ouragan qui s'annonce...