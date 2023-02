L'épée, la famine et la peste T2 - Tome 2

Vous croyiez tout savoir sur Sulyvahn, Cillian et Erin... Tenez-vous prêts à découvrir leur vrai visage ! Sortirez-vous indemne de la toile tissée par Aurélie Wellenstein ? Depuis un demi-siècle, le royaume de Comhghall s'enfonce dans un âge sombre : les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées, et les tarentas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires.

Alors que Sulyvahn, Erin et Cillian rassemblent leurs forces pour renverser l'inquisition, Conrad et Lile, les bras droits du Moine écarlate, se mettent en chasse pour les retrouver. Mais le couple d'inquisiteurs cache lui aussi un secret. Et face à Sulyvahn remontent les ombres du passé, faisant s'entrechoquer avec violence l'amitié et la haine.

L'étau se resserre, les vrais visages se révèlent et chacun d'entre eux va devoir faire un choix : accepter son rôle ou affronter sa vérité et devenir enfin lui-même.