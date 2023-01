S'informer, à quoi bon ? / Collection ALT

Tous les jours, nous sommes assaillis d'informations. A la télévision, à la radio mais surtout jusque dans notre poche, via les notifications incessantes des réseaux sociaux sur notre téléphone, l'actualité est partout ! Parfois, cet assaut quotidien donne le tournis, et on préfèrerait se barricader, dire "stop ! " D'autant plus que, qu'on le veuille ou non, l'information parvient toujours à nous. Alors, à quoi bon s'informer ? Dans un court texte brillant et fourmillant d'exemples, Bruno Patino revient sur les raisons de cette fatigue informationnelle, mais insiste sur notre devoir collectif de bien s'informer. En retraçant l'histoire de l'information, il nous convainc que celle-ci est une arme, un contrepouvoir important et décisif dans notre société !