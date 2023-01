Arden High : La nuit des rois et des reines

Vi a décidé de s'inscrire au lycée Arden High pour prendre un nouveau départ... Ce sera aussi l'occasion de remiser son uniforme au placard et de pouvoir enfin se mettre en pantalon ! Et même si la séparation avec son frère jumeau lui donne l'impression d'être privée d'une moitié d'elle-même, Vi fait une rencontre qui va tout changer, celle d'un beau et ténébreux poète / influenceur, Orsino. Un peu malgré elle, Vi est enrôlée pour participer aux préparatifs de la Nuit des Rois et des Reines, le grand bal de rentrée. Et elle se met à rêver d'un slow avec Orsino sous les lumières tamisées... Sauf que... Tous les nouveaux amis de Vi pensent qu'elle ne s'intéresse pas aux garçons. Et avant qu'elle ait eu l'occasion de l'inviter au bal, Orsino lui demande de l'aider à séduire la fille pour qui il a un faible, Olivia. Laquelle a un faible... pour Vi ! Les histoires d'amour contrariées se multiplient dans ce récit aussi drôle que romantique sur la découverte de soi, les méprises autour des identités et la magie qui se produit lorsqu'on accepte d'ouvrir son coeur à la nouveauté.