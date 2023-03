Plus qu'un dialogue ou qu'un débat contradictoire : une conversation. Depuis les années 1970, c'est sous le signe de la complicité intellectuelle, générationnelle et féministe qu'Annie Ernaux et Rose-Marie Lagrave se lisent et se parlent, nourries par une commune expérience de transgression des frontières de classe. Au fil de ces pages, leurs deux voix se croisent et finissent par dessiner, entre sociologie et littérature, l'horizon commun d'une émancipation possible.