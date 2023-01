Recettes au robot cuiseur. Les indispensables en cuisine

Avec cette nouvelle collection, retrouvez tous les indispensables en cuisine pour vous rendre la vie plus facile, et découvrez 90 recettes simples et rapides à préparer au robot cuiseur. Sur le thème d'une cuisine familiale et du quotidien, retrouvez 90 recettes savoureuses et accessibles à préparer à l'aide de votre robot cuiseur. Exit la prise de tête des petits plats à élaborer les soirs de semaine, des menus du week-end à préparer ou tout simplement le manque d'inspiration pour utiliser son robot cuiseur. Au menu : - des grands classiques : blanquette de veau, petit salé aux lentilles, lapin à la moutarde, risotto à la milanaise. . - des soupes : minestrone, soupe de potiron, bisque de crevettes, soupe paysanne... - des recettes pour les enfants : sauce bolognaise, gnocchis, flan aux courgettes, riz cantonais... - des recettes du monde : goulash, jambalaya, paella, chili con carne... - des plats veggie : quinoa aux légumes, dalh, orge perlée, korma d'aubergines... - et des desserts : gâteau au citron, poires pochées, crème caramel, riz au lait... Le livre absolument indispensable dans votre cuisine !