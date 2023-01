Les nouvelles aventures apeupréhistoriques de Nabuchodinosaure Tome 3

Plongez au coeur de l'Apeupréhistoire ! Pas tout à fait dinosaure ni vraiment homme, Nabuchodinosaure, Nab pour les intimes, est doué de parole, d'un solide sens de l'humour et, du moins en est-il persuadé, d'une intelligence exceptionnelle qui lui permet de supporter les désagréments de son époque située un peu avant ou un peu après J. -C. (on ne sait pas trop). Et des désagréments, il y en a dans l'Apeupréhistoire : dinosaures stupides, volcans terrifiants, plantes carnivores et autres catastrophes à poil et à plume.