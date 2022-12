Annie Ernaux. La Place, La Honte

L'analyse de deux récits phares d'Annie Ernaux Couronnée par le prix Nobel de littérature en 2022, l'oeuvre d'Annie Ernaux tient une place essentielle dans le paysage littéraire contemporain. Ce volume est consacré à deux de ses récits - La Place (1983) et La Honte (1997), qui inaugurent une nouvelle manière d'écrire sa vie et, à travers elle, la vie des autres. Pour chacun des deux récits, cette étude propose : - des repères pour la lecture - l'analyse des problématiques essentielles - l'explication de textes emblématiques Par Florence Bouchy Titulaire d'un doctorat en littérature française contemporaine et diplômée de Sciences Po, Florence Bouchy est journaliste littéraire au Monde, où elle chronique avec passion la production romanesque contemporaine. (Lien -> https : //www. femmesartistes. fr/bios-artistes-2022/florence-bouchy-journaliste-litteraire-et-animatrice# : : text=Universitaire%20de%20formation%2C%20agr%C3%A9g%C3%A9e%20de, une%20passionn%C3%A9e%20de%20romans%20fran%C3%A7ais.)