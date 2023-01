Take My Heart With You. Pour toutes les fans du film Netflix "Nos coeurs meurtris" !

Prendra-t-elle le risque de l'aimer ? Sa voix chaude et grave, sa cicatrice sur le front, sa carrure rassurante... Hope vient à peine de rencontrer Jared, pourtant elle aime déjà tout chez lui. En quelques heures, un lien aussi fort qu'inattendu s'est noué entre eux. Mais elle voit aussi dans son regard une grande solitude et l'ombre d'expériences traumatisantes. Car Jared est un Marine. S'il est ici c'est parce qu'il a obtenu une permission de deux semaines, mais bientôt il devra retourner en zone de guerre mettre sa vie en danger. Hope sait qu'elle devrait écouter la petite voix qui lui dit de fuir et de ne pas s'attacher à cet homme. Sauf qu'il est déjà trop tard. A propos de l'autrice Enfant, Stella Duprey adorait inventer des histoires et rêvait de devenir mangaka. C'est dans la musique qu'elle puise son inspiration pour imaginer des romances riches en émotion. Quand elle n'écrit pas, elle aime passer du temps avec ses proches ou se détendre en jouant aux jeux vidéo.