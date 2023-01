Il y a toujours deux versions d'une même histoire... Anna Andrews s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds à Blackdown, ce village où elle a grandi et vécu un cauchemar qu'elle n'est pas près d'oublier. Pourtant, c'est précisément à Blackdown qu'on retrouve une femme sauvagement assassinée. Anna, correspondante pour la BBC, n'a d'autre choix que se rendre sur place pour couvrir l'affaire. Elle est sous le choc en découvrant l'identité de la victime : il s'agit d'une de ses amies d'adolescence. L'inspecteur en charge de l'affaire, Jack Harper, connaît bien la victime, lui aussi, il est même le dernier à l'avoir vue en vie. Jack et Anna vont passer quelques nuits blanches à Blackdown. D'autant plus que le tueur ne s'arrête pas en si bon chemin : les meurtres se multiplient et Anna pourrait bien être la prochaine sur la liste... Un suspense phénoménal, bientôt adapté en série. " Stupéfiant, addictif, incontournable. " Samantha Downing " Vous allez dévorer ces pages délicieusement sombres. " Mary Kubica " Ce roman n'a rien à envier à Gone Girl, je l'ai lu d'une traite. " Christina Dalcher