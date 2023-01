Le bug. Avec MolenGeek, j'ai réussi à créer l'école de mes rêves

Ibrahim Ouassari, c'est l'histoire d'un self-made-man. A 13 ans, le Molenbeekois arrête l'école. En décrochage complet, il découvre l'informatique en téléchargeant de la musique illégalement. Vingt ans plus tard, Ibrahim dirige le centre de digitalisation pour tous MolenGeek et trois autres entreprises, et fait partie du conseil d'administration de Proximus. Une succès story à la belge qui a même incité Google à financier son école. On parle même d'une "Silicon Vallée belge" . Parmi les start-up lancée par Molengeek, il y a Molen-Bike, entreprise de vélo-cargos qui livre des produits frais, à bicyclette, dans les différents quartiers de la capitale, ou encore Quickliric, une appli qui en quelques mois est devenue l'appli belge la plus téléchargée au monde. Le fondateur de MolenGeek au look à la Steve Job regrette de ne pas avoir eu, à l'époque, d'autres perspectives d'avenir. C'est pourquoi il aide aujourd'hui les jeunes à se former dans le secteur de la technologie, peu importe leur origine ou leur bagage scolaire. Fort de ses apprentissages et des succès rencontrés dans son école, Ibrahim a souhaité avec ce livre délivrer un message d'espoir aux jeunes en décrochage scolaire, en leur démontrant qu'il est tout à fait possible de décrocher le job de leur rêve à force d'y croire. "Les héros de la vie, ce sont ceux qui ne lâchent pas. J'ai raté beaucoup. Avec MolenGeek, j'ai voulu un environnement, une pédagogie et un apprentissage qui favorise un retour de la confiance". Ce livre se veut aussi une source d'inspiration pour tous ceux qui pensent le système scolaire, en les poussant à faire évoluer l'institution de manière à la rendre plus intégrative... et performante !