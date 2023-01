La florissante agence anti-psi Runciter & Associés protège ses clients contre toute intrusion psychique. Mais lors d'une mission sur Luna, ses meilleurs éléments sont victimes d'un attentat à la bombe orchestré par une agence rivale. Glen Runciter est aussitôt placé en semi-vie. Rapidement, Joe Chip et les autres survivants sont témoins de phénomènes étranges : le visage de leur patron apparaît sur les billets de banque, les cigarettes n'ont plus aucun goût, la technologie semble régresser. Et un produit nommé Ubik, qui possède de curieuses propriétés, surgit aux moments les plus opportuns...