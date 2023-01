Sociologie des comportements politiques

De la discussion politique à la manifestation de rue, du vote à la consommation engagée, de la grève des urnes à celle de l'impôt ou à l'Internet militant, cet ouvrage porte un regard novateur sur une question centrale en démocratie : la "participation politique". Une participation foisonnante, multiforme, contournant les canaux institutionnels, débordant les frontières de l'Etat nation, mais toujours inégalitaire. Il présente les grands modèles explicatifs et leurs applications concrètes, les auteurs marquants, les concepts clés de la sociologie politique contemporaine, tant française qu'étrangère, ainsi que les principaux débats qui la traversent. S'appuyant sur les grandes enquêtes tant hexagonales (Cevipof) qu'internationales (ESS, Enquêtes valeurs, ISSP) depuis les années 60, l'auteur resitue le cas français dans une perspective historique, comparative et interdisciplinaire. Autant d'atouts qui font de ce livre un outil indispensable pour penser la redéfinition des frontières du politique, et la référence pour aborder la "crise" de la représentation que traversent toutes les démocraties occidentales.