Concours ATSEM ASEM - 2023-2024. Externe, interne et 3e voie - Tout-en-un 2023-2024

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves des concours externe, interne ou de 3e voie d'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles de la fonction publique territoriale (ATSEM) ou de la Ville de Paris (ASEM). - Toutes les épreuves : - QCM relatif à des situations professionnelles - QCM de connaissances professionnelles - Questionnaire à réponses courtes - Préparation du dossier d'admissibilité ASEM - Entretien d'aptitude et de motivation - Entretien de présentation - Entretien avec une mise en situation professionnelle - Tout le cours en fiches synthétiques. - Méthodologie pour réussir chaque épreuve. - QCM, exercices, annales pour réviser et s'entraîner. - Corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Les plus offerts en ligne : retrouvez des sujets corrigés supplémentaires sur le site dunod. com Inscriptions : avril 2023. Epreuves : octobre 2023.