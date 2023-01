Astro Lotus - Poisson. 20 février au 20 mars

Le Poisson est un signe d'eau mutable. Dirigé par Neptune, son monde est fluide, imaginatif et empathique, car il capte les humeurs des autres. Mots clés : Perspicace, dévoué, rêveur, hypersensible. Dans un monde en perpétuel mouvement, nous sommes de plus en plus nombreux à chercher dans l'art ancien de l'astrologie des repères permettant de nous " décoder ", de réussir notre relation aux autres et tout simplement de vivre mieux.