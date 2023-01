Faciliter la résolution de conflit

Comment aider les personnes à sortir d'un conflit de manière satisfaisante ? En décomposant la dynamique conflictuelle et les composants du conflit, l'approche présentée dans ce livre invite à passer d'une logique POUR/CONTRE (qui cherche à soumettre la partie adverse à notre propre cadre de référence) à une logique AVEC/SANS de co-construction d'un cadre commun. La visée est essentiellement pragmatique : au lieu d'être centrée sur les interprétations, elle se concentre sur les actes et les conséquences afin de rendre possible un terrain d'entente au service d'un objectif commun. Il s'agit de résoudre le conflit en sortant l'impasse décisionnelle et émotionnelle pour ouvrir le champ de possible et imaginer ensemble des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Un livre avant tout pratique qui sera d'une grande utilité pour tous les acteurs du coaching et de l'accompagnement régulièrement confronté à cette problématique centrale.