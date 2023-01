Ikusa No Ko - La légende d'Oda Nobunaga T02

Yoshimoto Imagawa de Suruga... Saitô Dôsan de Mino... Les plus grands seigneurs de l'époque des provinces en guerre guettent une occasion de fondre comme des fauves sur Owari. Kippôshi, l'enfant de la guerre, grandit en côtoyant la mort à chaque instant. Pour son père, pour Owari, il n'a de cesse de se former à l'art de la guerre avec ses compagnons ! Retrouvez la toute nouvelle série de Tetsuo Hara et Seibô Kitahara, ancien responsable éditorial du mangaka chez Shueisha, dans cette biographie romancée de la vie d'Oda Nobunaga.