Wind Fighters Tome 4

Aventures, baston et panda roux bipolaire ! Le combat fait rage dans la petite ville de Tanrock. Face au major Brickmack, Helio semble ne pas faire le poids et mériter plus que jamais son surmnom d'Aventurier au souffle court... Sa détermination à toute épreuve lui permettra-t-elle de devenir le plus grand des Wind Fighters ? Ne manquez pas la conclusion épique de cette tétralogie !