Jonas, le requin mécanique - Ned

Jonas, requin mécanique ancienne vedette d'un film à grand succès, vit une retraite paisible à MonsterLand, un parc d'attractions regroupant les monstres les plus célèbres du cinéma. Mais à l'âge du numérique, Jonas n'est plus qu'un vieux robot rouillé qui ne fait plus frissonner le public. Lorsque le directeur de MonsterLand annonce son intention d'expédier le requin à la casse, les monstres du parc décident de sauver leur ami en le ramenant à l'océan... Ainsi commence une nouvelle existence. Malgré la déchirure de la séparation, Jonas espère désormais goûter aux joies de la vie sauvage. Mais sa condition de robot le rend incapable de s'adapter à son nouvel environnement...