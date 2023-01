Techniques bancaires. Edition 2023

Les ouvrages de la collection Techniques Tertiaires vous apportent l'essentiel des savoirs, des méthodes et des outils, aussi bien pour la réussite de vos examens que de votre stage ou premier emploi. Cet ouvrage aborde les thèmes professionnels liés aux techniques bancaires. Il s'adresse aux étudiants du BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers) mais également aux étudiants en licence pro et Bachelor. Il est très utile pour toutes les formations professionnelles liées aux métiers de la banque. Il propose, en 54 fiches synthétiques, l'ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou son premier emploi. Les applications corrigées présentent de nombreux cas concrets et aident à passer de la théorie à la pratique. Cet ouvrage vous propose également de nombreux conseils méthodologiques afin d'anticiper et de vous préparer aux évolutions futures de la profession ainsi que des QCM pour vous exercer à l'épreuve de certification professionnelle. Thèmes abordésLes marchés financiersLes créditsLa fiscalitéL'environnement bancaireLes produits d'épargne et d'assuranceLe compte et les moyens de paiementLa relation bancaire en mutation