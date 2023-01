Astorath : Ange de Miséricorde

Suite à la dévastation de Baal et à l'arrivée de la Croisade Indomitus, le Commandant Dante est nommé Seigneur Régent de tout l'Imperium Nihilus. Soutenu par les chapitres successeurs des Blood Angels, Dante ordonne que la zone autour de la Cicatrice Rouge soit explorée en préparation de la reconquête. La mission de reconnaissance des Red Wings les amène au monde fétide de Dulcis, dangereusement proche de la Cicatrix Maledictum lui-même. Décimé par les tyranides pendant la guerre pour Baal et à peine renforcé par un léger influx de Primaris, le chapitre des Red Wings n'est pas en mesure de faire face aux événements qui s'y déroulent... D'étranges phénomènes psychiques et un ennemi mortel menacent le plus grand espoir de tous les chapitres du Sang : que la faille dans le géno-germe de Sanguinius ait enfin été domptée. Attiré sur Dulcis par les remous de la Rage Noire, Astorath l'Inflexible, Rédempteur des Egarés, Grand Chapelain des Blood Angels, décide de venir en aide aux Red Wings. Mais ce qu'il va découvrir ébranlera le Chapitre jusqu'à ses fondations.