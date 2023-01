Physique Exercices incontournables PSI/PSI*. 3e édition

La clef de la réussite aux concours est de bien maîtriser les exercices incontournables du programme. Cet ouvrage vous fait découvrir ces exercices classiques et vous dévoile les raisonnements à mener pour les résoudre. Pour chacun vous trouverez : - La méthode de résolution expliquée et commentée étape par étape. - Le corrigé rédigé détaillé. - Les astuces à retenir et les pièges à éviter. Vous pourrez également télécharger les programmes Python des exercices.