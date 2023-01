Gâteau magique à la vanille, petits gâteaux magiques à la crème de marron et zestes de clémentine, angel cake rhubarbe et fraise, gâteau aux coeurs cachés, mais aussi rainbow cake framboise et chocolat ou encore gâteaux décorés... Bref, des recettes de gâteaux originaux pour étonner vos invités ! Carrément cuisine, c'est carrément bon et facile !