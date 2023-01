La Physique des réseaux

Comment fonctionnent Google et les réseaux sociaux ? Quelle est la structure de notre cerveau ? Comment se propagent les épidémies ? Comment les réseaux de transport évoluent-ils dans le temps et l'espace ? Les recherches du physicien Marc Barthelemy permettent de répondre à toutes sortes de questions. Réseaux sociaux, réseaux urbains, réseaux financiers : plus que jamais au coeur de l'actualité, les voilà partout dans nos vies. Face à des perturbations comme le changement climatique, à des risques comme la guerre ou la pénurie, à des menaces comme la désinformation, mieux comprendre la structure des grands réseaux qui ont fini par mailler nos vies, pour le meilleur ou pour le pire, est devenu une nécessité. Et surtout, quels sont les points faibles de tous ces réseaux et comment peuvent-ils être détruits ? Scientifique et accessible, ce livre décrypte l'efficacité des structures qui gouvernent nos sociétés, mais alerte aussi sur leurs risques pour la sécurité de notre monde.