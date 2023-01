Agir et penser comme Goldorak

Icône pop depuis des générations, nous avons grandi avec le vaillant guerrier. Mais qu'en est-il de sa vision du monde, de sa violence et des menaces auxquelles il a fait face ? Sa vision d'autrui, de la nature et de l'amour trouve-t-elle un écho dans nos vies quotidiennes ? Actarus a-t-il des choses à nous apprendre face à la culpabilité ? A-t-il pu pardonner à ceux qui voulaient le tuer, et si oui, ce pardon nous est-il accessible ? Aimait-il vraiment faire la guerre ? Peut-il nous convaincre de résister à la tentation de la vengeance face à ceux qui nous haïssent ou veulent notre destruction ? Qu'a-t-il à nous transmettre de son expérience du travail en équipe, de l'amitié et de l'honneur ? C'est quoi être un héros quand on est palefrenier et prince en même temps ? Et simplement quand on est humain ? En bref, Goldorak est-il encore utile à notre être-au-monde d'adulte, ou simplement bon à ranger dans un coffre à jouets ?