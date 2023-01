Le pacte antisémite. Le début de la Shoah en Galicie orientale (juin-juillet 1941)

Dès le premier jour de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, les Juifs furent pris pour cibles par les unités de la Wehrmacht, les Einsatzgruppen et la population locale, lors d'exécutions et de pogroms qui se déroulèrent des pays baltes à la mer Noire. C'est en Ukraine de l'ouest que les violences furent les plus nombreuses. Cette première phase de l'extermination des Juifs dans cette région s'accompagna de pillages, d'humiliations, de mises en scène macabres. Les mécanismes de ces violences reposèrent sur deux éléments fondamentaux : un cadre légal posé par les directives précédant Barbarossa puis relayé sur le terrain par des figures d'autorité locale, et un puissant ressentiment de la population non juive à l'égard de ses voisins. En l'espace de quelques jours, les Juifs de l'Ukraine occidentale se retrouvèrent déchus de tous droits, pris au piège dans une région rapidement corsetée par l'administration nazie et devant survivre au milieu d'une population locale hostile. Cet ouvrage, s'appuyant sur de nombreuses archives, des témoignages et des enquêtes de terrains, étudie ce basculement de voisins en meurtriers, de villages en lieux de massacre.