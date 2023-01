Les Aigles de l'Empire, T4 : L'Aigle et les Loups

La mission la plus périlleuse de leurs carrières militaires attend deux héros de l'armée romaine en Bretagne... Bretagne, 44 après Jésus-Christ. Vespasien et sa légion vont de l'avant dans leur campagne pour s'emparer du sud-ouest. Les centurions Macro et Cato reçoivent l'ordre de fournir une armée à Berikos, le roi des Atrébates. Ils doivent entraîner les troupes levées dans ses tribus pour en faire une force capable de repousser les incursions de plus en plus ambitieuses de l'ennemi. Mais la révolte gronde. Bien que les Atrébates aient officiellement fait serment d'allégeance à Rome, beaucoup se méfient des légions romaines. Macro et Cato doivent donc d'abord gagner leur loyauté avant de pouvoir espérer s'attaquer à l'ennemi. Y parviendront-ils, alors qu'un complot mortel menace de les détruire, eux et leurs camarades au service de l'Aigle ? " Un maître qui renouvelle le genre. " Booklist " Scarrow fait partie des meilleurs. " The Independent