Les Mésanges Tome 2 : Lila

Lila a une spécialité : être hyper visible. Robe pailletée moulante, démarche chaloupée et verbe fleuri. Plutôt provoquer que subir les regards ! Tout l'inverse de son amie Abi, adepte de la doudoune de ski. Ou de Jade, la peste en chef, miss classe et perfection. Mais derrière tout ça, il y a le quotidien morose, les complexes, la tendresse et l'amour derrière lesquels Lila court. Les Mésanges, c'est une trilogie où à chaque tome la narratrice change, une année passe (de la 4e à la 2nde) et le rapport au corps évolue mais où l'intrigue se passe dans le même quartier et autour des mêmes personnages : Abi, Lila et Jade.