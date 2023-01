Criminelles Fiançailles Tome 5

Un incident éclate à Osaka, la ville natale de Yoshino. Kirishima et Shôma, contre toute attente, décident de coopérer. Mais vont-ils réussir à étouffer l'affaire ? Kirishima affronte celui qui semble en détenir la clef, un certain Azami. Au beau milieu de leur combat, l'homme mystérieux révèle être venu pour Yoshino... Pendant qu'ils discutent, la jeune femme est pourchassée par l'un des ex-gardes du corps de Shiori Akaza, et va devoir se débrouiller seule pour lui échapper !