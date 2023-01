Je t'ai vu

Automne, le paresseux Automne, est déjà là. La Rougette va aller porter à sa mère-grand la galette et le petit pot de beurre. Il y aura le loup, le chemin le plus long, la chevillette, la bobinette, et cetera, et cetera : pfff, toujours la même histoire ! Mais La Rougette, elle en a ras les couettes de l'histoire qui se répète. Pour échapper au loup, elle se déguise, et n'hésite pas à l'invectiver dès qu'elle le voit pointer le bout de son nez ! Mais cette fois le Loup n'avait rien demandé. . .