Osez !. Le livre décomplexé pour enfin de lancer en cuisine

Dans ce livre, vous trouverez les 100 recettes qui vont changer votre façon de voir la cuisine en rentrant direct dans vos grands classiques culinaires. Les préparations de bases (ricotta, ketchup, levain, pickels, confiture...), les pains et pâtes en tous genres, les pancakes, les toasts à l'avocat, le saumon gravlax, les nuggets de poulet, la soupe à l'oignon, le gâteau au chocolat, les cookies... Vous pouvez réaliser ces recettes par vous-même : donc remontez vos manches et donnez-vous à fond. " Il faut savoir qu'il n'y a aucune règle. Oui, il faut respecter la tradition, et oui, il faut refaire les choses mille fois et se constituer des bases solides dans l'art de la cuisine ? et surtout en technique ? mais il est tout aussi primordial d'arrêter de placer le passé sur un piédestal et d'oser se lancer pour faire un pain de bon plat. " Joshua Weissman