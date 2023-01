La Communication NonViolente au quotidien

Communiquer, nous le faisons tous cons­tamment. Cependant, peu sont celles et ceux qui connaissent les règles d'une communication réellement respectueuse de soi et de l'autre. Dans ce livre, Marshall B. Rosenberg propose une méthode qui permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes, mais aussi et surtout le respect de nos différences mutuelles. Grâce à la méthode décrite au fil des pages, apprenez à entretenir la fluidité de vos communications et goûtez pleinement à la magie de la bienveillance !