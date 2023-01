L'engagement. Un récit intime du pouvoir

Ce récit intime raconte une expérience d'accession au pouvoir jusqu'à son abandon. La dimension humaine de l'action politique nous fait découvrir la difficulté d'agir, de concrétiser, d'exercer sa volonté au fil de dossiers qui deviennent ici des feuilletons, des imbroglios, parfois des romans noirs aux portraits cruels et joyeux. Le "démondialisateur" raconte de l'intérieur la fermeture des hauts fourneaux de Florange, la quasi-faillite de Peugeot, la vente à la découpe d'Alstom aux Américains par une poignée de dirigeants... Il se bat contre la technostructure, engage la bataille du Made in France pour une reconquête industrielle, affronte l'austérité de l'Union Européenne, jusqu'à la confrontation dans le coeur du gouvernement, menant à la rupture. "Une démonstration lucide sur le pouvoir et ses fauxsemblants". Le Monde Arnaud Montebourg a été député, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, ministre du Redressement productif (2012-2014) puis ministre de l'Economie, du redressement productif et du numérique (avril à août 2014). Il a notamment écrit La Bataille du Made in France (Flammarion, 2013) et Votez pour la démondialisation (Flammarion, 2011). Postface inédite