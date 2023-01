Ainsi Berlin

Après la guerre, dans les décombres de Berlin, Käthe et Gerd s'engagent dans la construction du monde nouveau pour lequel ils se sont battus. Ils imaginent un programme d'éducation grâce auquel les enfants des élites intellectuelles formeraient une génération d'individus supérieurs assurant l'avenir de l'Allemagne de l'Est. Mais quand Gerd rencontre Liz, une architecte américaine défendant corps et âme les valeurs du monde occidental, ses convictions commencent à vaciller... Avec son héros tiraillé entre deux femmes, ballotté par l'Histoire, Laurent Petitmangin dessine le duel entre sentiments et idéaux, un combat éternel mené contre soi-même.