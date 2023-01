Sami et Julie CP Niveau 1 - Les super-héros

C'est l'après-midi super-héros. Sami et ses copains jouent déguisés et s'imaginent qu'ils ont des super pouvoirs... Quelle rigolade ! "J'apprends à lire avec Sami et Julie" est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes, drôles et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l'enfant reste motivé et prenne confiance.