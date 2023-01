1 poêle et c'est tout !

Dans cet ouvrage, vous trouverez 100 recettes à réaliser avec juste une poêle et en un tour de main. Les poêlées, c'est super pratique pour la cuisine du quotidien, c'est hyper rapide, c'est complet et c'est une bonne manière de nourrir sa famille de façon équilibrée et gourmande, en utilisant des produits frais de saison. Bref, c'est idéal pour les soirs de la semaine quand on a peu de temps à consacrer à la confection des repas. Ces recettes conviennent aussi aux étudiants qui n'ont souvent qu'une seule plaque dans une kitchenette et peu d'ustensiles de cuisson à leur disposition. Cerise sur le gâteau, c'est sans vaisselle ou presque, et vous pouvez même les servir directement dans la poêle, c'est pratique et convivial.