Headline, Tome 2. Tome 2

Une nouvelle drogue, qui cause des ravages auprès des jeunes, coule à flots dans les rues de Seaside Town. Si Alex et Cora décident d'enquêter, tout ne se passe pas comme prévu. D'autant plus qu'une invitée surprise débarque ! Dans le même temps, Alex se voit confier la couverture de la campagne municipale dans laquelle le maire actuel affronte Emilie Rodriguez, la candidate qui fait rêver les deux amies. Un ange déchu, des loup-garous et peut-être mêmes des faës et des licornes... êtes-vous prêts à affronter la réalité de Seaside Town ?