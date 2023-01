Algèbre et géométrie - Licence 1re année - Cours et travaux dirigés de mathématiques

Conçu pour les étudiants de Licence 1re année, cet ouvrage sera un outil précieux qui simplifiera leur apprentissage, qu'il s'agisse de comprendre et de mémoriser le cours, d'acquérir les savoirs faire fondamentaux, de guider leurs mises en application au travers de travaux dirigés et finalement de les accompagner vers l'autonomie grâce à une sélection d'exercices. Tous les chapitres sont organisés en suivant ce découpage : - Une brève introduction et une liste d'objectifs à atteindre - Un cours détaillé avec : - des démonstrations dans lesquelles le sens est systématiquement mis en avant - des commentaires dès que cela s'avère nécessaire - des astuces de calcul et des idées qui méritent d'être retenues - des questions pour s'assurer qu'on a bien compris - des mises en garde sur les erreurs à ne pas commettre - L'essentiel du chapitre dans un cahier central avec : - la synthèse du cours - les méthodes fondamentales - des travaux dirigés avec leur solution détaillée - Des exercices avec leurs corrigés complets. Réussir ses études en Mathématiques requiert du sens et de la méthode, en plus de la rigueur. C'est ce que vous propose cet ouvrage.